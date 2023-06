San Marino. Sabato prossimo il bassista sammarinese Michele Zanotti al Rockin’1000 presso il Civitas Metropolitano di Madrid

Il prossimo sabato si terrà un concerto del Rockin’1000 presso il Civitas Metropolitano di Madrid. Il Rockin’1000 è una band rock composta da musicisti volontari di fama internazionale. Tra i partecipanti, avremo anche il bassista sammarinese Michele Zanotti, attualmente impegnato nelle prove generali per l’evento. La scaletta del concerto prevede l’esecuzione di 22 brani, inclusa una canzone inedita intitolata “How we Roll”. Dopo la performance a Madrid, la band si esibirà nuovamente a Roma il 7 giugno, questa volta con la partecipazione speciale del rapper Rkomi. Inoltre, al concerto sarà presente anche il bassista sammarinese Matteo Bollini, che parteciperà per la prima volta all’evento.