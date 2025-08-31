San Marino. San Marino-Bosnia ed Erzegovina: info biglietteria e viabilità

Tra una settimana esatta la Nazionale di San Marino tornerà in campo per affrontare la Bosnia ed Erzegovina al San Marino Stadium (6 settembre, ore 20:45). Il quinto appuntamento dei Titani nelle Qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026 ha già fatto registrare il sold out nel settore ospiti, per il quale non sono dunque più disponibili biglietti per assistere all’incontro.

Nella Tribuna Nord riservata al pubblico locale, i tagliandi saranno disponibili esclusivamente per residenti in Italia e San Marino.L’acquisto potrà essere completato solamente presso i punti vendita Vivaticket, ma non sulla piattaforma online del distributore. Al momento dell’acquisto è richiesto un documento di identità, da esibire anche all’ingresso dei tornelli il giorno della partita. Il settore “Locali” è destinato ai soli cittadini sammarinesi e quest’unica tipologia di biglietti potrà essere acquistata presso la Segreteria Federale della FSGC in orari di ufficio.

INFORMAZIONI SULLA BIGLIETTERIA

CATEGORIA PREZZO C2, INTERO € 25,00 + diritti di prevendita C2, RIDOTTO (Under 12) € 10,00 + diritti di prevendita LOCALI, INTERO € 25,00-30,00 LOCALI, RIDOTTO (Under 12) € 10,00-15,00

I cancelli apriranno al pubblico alle ore 17:45 di sabato 6 settembre, mentre dal primo pomeriggio sarà in vigore il divieto di vendita di bevande alcoliche all’interno del San Marino Stadium e per un raggio di 500 metri all’esterno dell’impianto.

LIMITAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE

Resteranno chiusi al traffico veicolare con divieto di sosta e con rimozione forzata in caso di inosservanza, ad eccezione dei veicoli autorizzati dalla FSGC:

• via Barone Pierre De Coubertin (compresi i parcheggi P1 e P2) dalle ore 00:00 di giovedì 4 settembre 2025 alle ore 12:00 di domenica 7 settembre 2025;

• p iazzale Papa Giovanni Paolo II (comprese le aree più prossime alla p alestra “Alessandro Casadei”) dalle ore 15:30 di venerdì 5 settembre 2025 alle ore 12:00 di domenica 7 settembre 2025;

• v ia Rancaglia (dall’incrocio con v ia Olnano all’incrocio con s trada La Ciarulla ) dalle ore 09:00 di sabato 6 settembre 2025 alle ore 01:00 di domenica 7 settembre 2025 – ad eccezione dei residenti (dal civico n. 1 al civico n. 43);

• circolazione a senso unico in v ia Olnano (con direzione v ia Rancaglia – v ia Abate Stefano utilizzando il lato sinistro della strada a parcheggio) dalle ore 17:00 di sabato 6 settembre alle ore 01:00 di domenica 7 settembre 2025;

• via Costa del Bello (dall’incrocio con s trada La Ciarulla all’incrocio con Via G. Baronio dalle ore 17:00 di sabato 6 settembre alle ore 01:00 di domenica 7 settembre 2025;

• s trada Acquasalata (dall’incrocio con Strada La Ciarulla all’incrocio con Strada Cardio) dalle ore 17:00 alle ore 23:00 di sabato 6 settembre 2025 – ad eccezione dei residenti;

• s trada Friginetto (dall’incrocio con Strada La Ciarulla all’incrocio con Via G. Padiglione) dalle ore 17:00 alle ore 23:00 di sabato 6 settembre 2025 – ad eccezione dei residenti

FSGC | Ufficio Stampa