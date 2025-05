San Marino. San Valentino da Stuzzico da Silvano: L’amore è per tutti !

San Valentino è nell’aria! Il 14 febbraio, festeggia l’amore in tutte le sue meravigliose forme con una cena speciale pensata per tutte le coppie. Da Stuzzico da Silvano, l’amore non ha confini!

E per rendere la serata ancora più romantica, abbiamo creato un Menù di San Valentino per due, perfetto da condividere:

– Drink di benvenuto – Per partire con il giusto spirito.

– Tagliere per due persone – Un mix di sapori che unisce più di mille parole.

– Strozzapreti salsiccia e funghi – Un primo piatto ricco di gusto, proprio come l’amore.

– Tagliata al sale grosso e rosmarino – Un secondo succulento per una serata speciale.

– Dolce a scelta – Per concludere in dolcezza.

Il tutto in un’atmosfera calda, accogliente e romantica, perfetta per una serata da ricordare.

Prenota il tuo tavolo ora… perché l’amore, e i posti, non aspettano!

San Valentino è anche un gioco: “Da Stuzzico, si stuzzica!”

Quest’anno, oltre alla cena romantica, abbiamo pensato a un gioco divertente per tutte le coppie.

Ecco come funziona:

– Ogni coppia riceverà due bigliettini a testa: uno con domande sul partner e l’altro con le risposte scritte dall’altro.

– Se indovinate almeno tre domande su cinque, riceverete uno sconto di 10 euro sulla cena.

Un modo divertente per testare la vostra complicità e magari scoprire qualcosa di nuovo!

Dove? Stuzzico da Silvano

Quando? Mercoledì 14 febbraio – Dalle 19:30 in poi

Prenota subito il tuo tavolo e preparati a giocare… l’amore premia sempre!