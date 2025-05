San Marino. Santa Messa nel Trigesimo di Papa Francesco

La comunità ecclesiale e la comunità civile hanno sentito profonda commozione per la morte dell’amato papa Francesco, avvenuta il 21 aprile u.s. Certamente nelle nostre comunità si è pregato per il Sommo Pontefice defunto, ora invito ad un momento pubblico di preghiera nel giorno Trigesimo, mercoledì 21 maggio, alle ore 18 nella Basilica del Santo Marino. Saranno presenti gli Ecc.mi Capitani Reggenti e le Autorità sammarinesi. I parroci di San Marino, come già annunciato, sospenderanno le Messe vespertine per convenire alla Basilica insieme ai loro fedeli. I sacerdoti degli altri vicariati potranno adeguare, per quanto possibile, gli orari della celebrazione feriale per vivere questo momento di comunione. Mentre ringraziamo il Signore per il pontificato di papa Francesco, disponiamo i nostri cuori ad accogliere Papa Leone XIV che domani inizia ufficialmente il suo Ministero Petrino come successore dell’apostolo Pietro e quindi come Pastore della Chiesa Cattolica.

Comunicato stampa