San Marino. Santa Mustiola, appello urgente di APAS per Blu: gatto ragdoll smarrito da 3 giorni in zona Via Cà Giangi

Un appello accorato sta circolando nella comunità di San Marino per ritrovare Blu, un gatto di razza ragdoll di due anni scomparso da tre giorni in zona Via Cà Giangi. Il felino, dotato di microchip per facilitarne l’identificazione, potrebbe essersi allontanato o essere stato avvistato nei dintorni, e i proprietari chiedono l’aiuto di tutti per riportarlo a casa sano e salvo.

“SMARRITO ! Blu è stato smarrito da 3 giorni in zona Via Cà Giangi, Santa Mustiola (RSM). È un ragdoll di due anni con microchip. Chiunque lo vedesse o avesse informazioni può contattare il seguente recapito telefonico 3493357340. Grazie per le condivisioni”, recita l’appello diffuso dall’APAS (Associazione Protezione Animali San Marino), che invita i residenti e i passanti a prestare attenzione e a segnalare qualsiasi indizio utile.

Blu è descritto come un gatto affettuoso e riconoscibile per le caratteristiche tipiche della razza ragdoll: pelo lungo, occhi azzurri e un temperamento docile. La scomparsa risale a tre giorni fa, e da allora non ci sono state notizie, ma la presenza del microchip offre una speranza concreta: in caso di ritrovamento, un veterinario o un rifugio potrà scansionarlo per contattare i proprietari.

L’APAS sottolinea l’importanza della condivisione sui social e tra vicini: “Grazie per le condivisioni”, ribadiscono, ricordando che ogni segnalazione potrebbe fare la differenza. Se avvistate un gatto che corrisponde alla descrizione, non esitate a chiamare il numero 3493357340. La comunità di Santa Mustiola e dintorni è chiamata a unirsi in questo sforzo collettivo, perché Blu possa tornare presto dalla sua famiglia.