San Marino. Sara Ceccoli ed Emma Fratti al Mondiale di ginnastica ritmica in Bulgaria

Tutto pronto per la terza edizione del Campionato Mondiale Junior di Ginnastica Ritmica, in programma dal 18 al 22 giugno presso la Armeec Arena di Sofia, in Bulgaria, una competizione che vedrà la partecipazione di 370 ginnaste tra individualiste e squadre, di età compresa tra i 14 e i 15 anni.

La delegazione biancoazzurra sarà rappresentata dalle individualiste Sara Ceccoli ed Emma Fratti, accompagnate dalla tecnica Federica Protti e dal giudice internazionale Luna Casadei.

Le prime due giornate saranno dedicate alle qualificazioni per le finali di specialità: mercoledì 18 giugno, le ginnaste scenderanno in pedana con cerchio e palla mentre gio vedì 19 giugno, sarà la volta di clavette e nastro. La manifestazione si concluderà domenica 22 giugno con lo svolgimento di tutte le finali di specialità.

