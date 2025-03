San Marino. Satira. Il dito nell’occhio … a Vrepubblica Fiutiura (o meglio Repubblica Fake)

– Repubblica Fake, chissà perchè tremante per la possibile votazione della Commissione sulle responsabilità dei COMPLICI della CRICCA, oramai sconsolata e certa di aver perso definitivamente il seguito popolare, anche perchè forse non l’ha mai avuto, vuole imitare il successo che ha avuto il Segretario CIACCI con i CANTONIERI. Ora, sembra, che il SOLDATINO MENICUCCI voglia venire in Consiglio con la pala (questa sconosciuta ndr) e gli stivali sporchi, in stile Soumahoro, idolo dei radical chic, per evidenziare che Vrepubblica Fiutiura è dalla parte del popolo...immagina! … anche se è difficile!

– Magari se torna su la neutra e passiva darà in giro qualche passaporto diplomatico (montenegrino?) … ovviamente popolare, in stile Repubblica Fake!

– Vrepubblica Fiutiura, o meglio più semplicemente Repubblica Fake, è talmente dalla parte del popolo che per dimostrarlo Renzino ha dato il permesso al maggiordomo di fargli il caffè senza guanti. Un caffè … popolavre!

– Il mesto e prolisso Casali (quello di Repubblica Fake o meglio Vrepubblica Fiutiura da pronunciarsi rigorosamente con la erre moscia) avrebbe dichiarato: ”Che possiamo farci se noi siamo belli, bravi colti e raffinati e … popolavri? Siete voi del popolo (la O si deve pronunciare come fa nelle sue imitazioni Pilar Fogliati imitando i radical chic romani) che siete inferiovri!”

– Speriamo che non ci senta il SOLDATINO MENICUCCI! Sennò va a cercare su internet quale autore citare nella sua prossima dissertazione ….. scritta e … da recitare! (tanto è Natale) Non sia mai, poi ci dicono che distorciamo il loro pensiero … ma il problema è ad averlo! anzi ad avevrlo!

Buon Natale anche a Repubblica Fake! o meglio Vrepubblica Fiutiuvra!