San Marino. SATIRA. Il dito nell’occhio … al nostro sovrano

– Nella brevissima intervista a Rtv di ieri sera, il nostro amato sovrano ha detto: ”I dati del consumo dell’alcool da parte dei giovani sono molto preoccupanti” anche se pare abbia pensato: ”perchè non sanno i miei: d’altronde per sparare tutte le mie amenità un po’ di ”carburante” devo mandarlo giù!”. Come dargli torto! Con tutte le responsabilità imperiali che ha!

– ”L’attenzione da parte nostra deve essere massima!’‘ avrebbe detto ai microfoni della televisione di Stato. Ed è per questo, secondo le nostre fonti della scuola di Borgo Maggiore, sembra che TEO I° voglia organizzare un corso accelerato a tutti i giovani di fotocopiatura artistica. Ovviamente il soggetto di questa fotocopiatura artistica dovrà essere essere il nostro eccezionale sovrano intento a sistemare la sua amatissima XEROX.

– ”La scuola deve avere un ruolo primario” ha infine dichiarato a Rtv. Infatti deve essere obbligatorio imparare a fare le fotocopie sin da piccoli! Sembra abbia pensato il sovrano di San Marino!

– Imparate giovani! Guardate me! Saper fare le fotocopie senza saper fare nient’altro porta lontano … anche fino al Palazzo Mercuri! L’importante è saper sparare quattro stupidaggini mentre si è intervistati!