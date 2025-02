San Marino. SATIRA. IL DITO NELL’OCCHIO … del martedì

– Clamoroso. Il direttore Chiaruzzi riconfermato alla guida dell’AASS. I successi, soprattutto gestionali e nella vicenda delle bollette, pagano sempre!

– Primi complimenti da parte del nostro sovrano Re Teo I° detto il fotocopiatore: ”Il duro ed instancabile lavoro per far stare bene i sammarinesi paga sempre”

– Prime dichiarazioni del riconfermato direttore Chiaruzzi: ‘‘Visto che i sammarinesi hanno gradito, aumenteremo nuovamente le bollette! Così tanto per fare e, magari se ci scappa, per risanare l’azienda”

– Re Teo I° ha richiesto di convocare la solita noiosa conferenza stampa, una serata pubblica delle sue (dove non si dice niente) ed infine ha detto che vuole anche fare un video per festeggiare questo meritatissimo rinnovo foriero di nuove ed esilaranti avventure! I sammarinesi ringraziano.

– Chiaruzzi, nuovamente avrebbe detto: ”A me non me ne frega niente, tanto il posto assicurato all’AASS ce l’ho già! e non solo per me!”