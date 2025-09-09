San Marino. Satira. Il dito nell’occhio … del martedì

– il pugile suonato Beccari è andato a Strasburgo: si starà preparando per l’eventuale ricorso alla Cedu qualora i referendum non vengano accolti? No, sembra sia andato a far shopping ma non si sa di cosa. Banuelos non c’era e nemmeno i bulgari erano presenti;

– il nostro pugile suonato ora e’ preoccupato: teme che i sammarinesi possano votare per il no all’accordo di Associazione alla UE. D’altronde qualcuno dice che non capiscono nulla!

– La proposta di indire un referendum propositivo per la costituzione delle Commissioni per scovare i complici politici-istituzionali del pedofilo e del presunto killer dei cani ha avuto un plebiscito inaspettato sulla pagina Facebook di GiornaleSM. Corsa dei democristiani a dire che non c’entrano nulla.