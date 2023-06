San Marino. Satira. Il dito nell’occhio … del martedì

– Che fine ha fatto Buglino? Lo hanno promosso in Dc, lo hanno nominato addetto alle macchine fotocopiatrici.

– Inaugurato il Museo del Balestriere. Ovviamente c’era anche Teo, servivano le fotocopie.

– Processo Buriani-Volpinari. Il Procuratore del Fisco Cesarini chiede l’assoluzione per entrambi i commissari. In tutto il paese si è udita una fragorosa risata.

– Processo Buriani-Volpinari. Richiesta di assoluzione piena per il giudice Antonella Volpinari e per insufficienza di prove per Alberto Buriani. Gli imputati si sono scambiati sguardi perplessi.