San Marino. Satira. IL DITO NELL’OCCHIO del venerdì

– Scherzi a parte in Consiglio. Stupendo l’intervento di Matteo Zeppa di Rete che manda tutti a quel paese. Devo dire meritatamente. Il nostro sovrano fotocopiatore si è indispettito, ha detto che in tanti anni di regno una cosa così non l’ha mai sentita. Inaudito!

– Scherzi a parte in Consiglio2. Il Segretario Dc Giancarlo Venturini, dopo due giorni che ci siamo fracassati i cosiddetti per la questione del pedofilo, alla fine sbaglia a votare e vota contro la Commissione amministrativa proposta dalla maggioranza. Il bello è che dispensava consigli agli altri della maggioranza su come non sbagliare a votare! TOP!

– Scherzi a parte in Consiglio3. Dopo due giorni di trituramento e lo sdegno di Renzi e di tutta Repubblica Futura viene fuori che anche in casa Rf c’è il fratello della Ciavatta che ha il vizietto. Proprio la ciliegina sulla torta. Ci mancava!

Il Consiglio Grande e Generale, la Grande Bellezza! Domani altro giro!