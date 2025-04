San Marino. Satira. Il dito nell’occhio … del venerdì

– Buglino ha ambizioni particolari e di grande successo. Oltre a diventare il prossimo Segretario politico della Dc aspira anche a ”rubare” il lavoro di fotocopiatore ufficiale di palazzo a Teodorino, l’ex ministro delle bollette. La seconda opzione è quella più ardua;

– Intanto l’altro Bugli fa corsi di perfezionamento per le corrette pubblicazioni su social di fotografie compromettenti;

– Teodorino, ex Segretario alle Bollette, forte del suo prevedibile insuccesso elettorale invece sembra essere un po’ abbacchiato: gli hanno tolto la gestione ineccepibile delle bollette, in compenso potrà fare casini al dicastero della Cultura. Gli insegnanti e gli studenti sono impazienti ed entusiasti;

– Rabbia, invece, per il nostro Nicolino perchè il maggiordomo di famiglia si è licenziato! Ora chi gli servirà il pranzo? Chi gli farà il caffè dato che sembra non esserne capace? Sgomento tra i sammarinesi … più per l’uso improprio delle bretelle nere che per la mancanza della sua servitù.