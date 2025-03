San Marino. SATIRA. Il dito nell’occhio … della CRICCA!

Singolare l’interpellanza ad personam contro GiornaleSM (che sarebbe anche illegale, in quanto viola il codice di condotta che vieta l’uso della politica per fini personali) da parte dei nipotini di Alleanza Popolare, oggi REPUBBLICA FAKE.

Ora, però, lasciate che facciamo qualche domanda anche noi, ovviamente in chiave satirica!

– Come mai ce l’hanno così tanto con GiornaleSM, mentre sono rimasti in silenzio nei confronti di altri, come TITANPOST e quell’altro sito di PUCIC? Forse perché li conoscevano bene?

– Perché non richiedono il rispetto della loro (e del sovrano di San Marino, oltrechè di Buglino e di pochi altri) legge sull’Informazione del 2023 anche ai 400/500 siti esteri “non in regola”, tra cui piattaforme di rilievo nazionale ed internazionale? Forse perché è una legge mal concepita e peggio scritta ed aveva un solo unico scopo: far ridersi dietro!

Perché l’attenzione di REPUBBLICA FAKE è rivolta unicamente a GiornaleSM? Perché si concentra tutto su di lui e non su altri siti peraltro sammarinesi che non rispettano gli obblighi di pubblicità previsti dalla legge sull’Informazione?

E, infine, ancora più singolare: perché far rispondere a un’interpellanza ad personam un ragazzino appena eletto, peraltro bravissimo nell’esporre, costringendolo a leggere uno scritto preparato chissà da chi? È stato forse scritto da CONFUORTI? Oppure dall’AMICO DI NICOLA? O, magari, dalla “NEUTRA E PASSIVA?”

Naturalmente, meglio riderci su … d’altronde tutto questo è pura satira… come anche parrebbe essere la politica a questi livelli.