San Marino. SATIRA. Il dito nell’occhio … di Repubblica Fake

– Renzino terrorizzato sul fatto che si possa fare una commissione d’inchiesta sulla CRICCA. Forse magari verranno pubblicate le sue telefonate? Come mai è così preoccupato? Ma erano d’amore?

– Renzino non conferma e non nega. Chissà cosa verrà fuori? Anche Grandoni non nega e non conferma?

– Il fumo negli occhi da parte di Repubblica Fake! Forse perchè nella Commissione d’Inchiesta sulla CRICCA c’è l’ARROSTO?

– Silenzio di Repubblica Fake sulla Commissione d’Inchiesta sulla CRICCA. Confuorti e Grandoni hanno detto di stare zitti!