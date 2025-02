San Marino. Satira. Ma Nicola Renzi e la sua allegra combriccola di redattori di interpellanze non ne fanno una sul Nobbel Righino che ridicolizza le istituzioni ed il paese?

Fabio Righi dopo essere stato scoperto durante la campagna elettorale a qualificarsi quale Ministro dell’economia di San Marino, ha finalmente corretto il tiro sul suo profilo linkedin spiegando che essere stato Ministro dell’industria (salvo poi aggiungere che a San Marino il ministro dell’industria ed anche il ministro della economia. Chissà cosa ne pensa Marco Gatti.

Stendiamo un velo di pietoso silenzio sul fatto che in tutto il profilo non e’ in grado di qualificarsi per quello che è stato e cioè un Segretario di Stato, così svilendo l’istituzione che avrebbe dovuto onorare il paese che lo ha gratificato di una carica elettiva così prestigiosa.

Ma c’è di più. Righi mette bene in risalto di essere stato niente popo’ di meno che il Governatore della Banca Mondiale!!!! Quando l’ho letto ho fatto un salto sulla sedia per la sorpresa e l’orgoglio (sammarinese) ma poi mi sono subito ricordata che non ‘ è mail stato un governatore sammarinese e nemmeno italiano. Solo un ex segretario di stato in cerca di (vana) gloria.

Si potrebbe aggiungere: ma Nicola Renzi e la sua allegra combriccola di redattori di interpellanze perché non fanno una interpellanza su un ex segretario di Stato che ridicolizza le istituzioni ed il paese oltre che se stesso?

Un lettore