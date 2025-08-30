San Marino. Satira. Rubrica IL BOOMERANG: “Haò! So’ tornati i tempi cupi?”

Riceviamo e pubblichiamo:

”Lo “scribacchino” si è chiuso in un inconsueto riserbo.

Eppure, ultimamente aveva enfatizzato tutti i vantaggi mirabolanti dell’Accordo U.E., soprattutto per i giovani.

E allora perchè questo silenzio?

Forse perché anche il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, smentendolo, si è convertito alla capillare informazione nei confronti dei cittadini affinchè conoscano vantaggi e svantaggi dell’Accordo?



Oppure il Segretario, viste le “toppate” dello “Scribacchino” degli ultimi giorni ha deciso di metterci una pezza al grido di “Il bel tacer non fu mai scritto”?

“Haò! So’ tornati i tempi cupi?”