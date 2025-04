San Marino. Scarponi e Badalassi fanno tornare il Tre Penne alla vittoria

26’ giornata Campionato Sammarinese BKN301 2023-2024

Libertas 1-3 Tre Penne

Libertas (4-3-3)

Del Prete; Moretti, Grieco, Guglielmi, Buzi (30’st Ciccioni); Morelli, Pari (36’st Xoxha), Bianco (36’st Lazzaretti); Ulloa, Ottaviani (30’st Corneli), Muci (43’pt Polizzi)

A disposizione: Magnani, Tafa, Grassi, Di Meo

Allenatore: Floriano Sperindio

Tre Penne (4-4-2)

Migani; Barretta, Lombardi, Rosini, Poggi; Nigretti (22’st Giovagnoli), Battistini, Righini (40’st Magrotti), Scarponi; Dormi (35’st Alex Gasperoni), Badalassi

A disposizione: Dalla Libera, Zafferani, Zeka, Cecchetti

Allenatore: Stefano Ceci

Arbitro: N. Villa

Assistenti: Gallo – Sgrignani

4° Ufficiale: Beltrano

Ammoniti: 38’pt Nigretti (TP), 3’st Morelli (L), 23’st Badalassi (TP), 46’st Grieco (L)

Marcatori: 15’st, 16’st Scarponi, 20’st Polizzi, 38’st Badalassi

MONTECCHIO – L’ultimo turno infrasettimanale della regular season è motivo di riscatto per il Tre Penne, chiamato a tornare alla vittoria dopo lo stop contro il Domagnano. Il primo sussulto nel derby della Funivia è dei granata con Pari, tiro a mezz’aria dal limite che finisce di poco a lato. Risposta immediata del Tre Penne: il traversone di Nigretti attraversa tutta l’area e giunge a Scarponi, che serve a Dormi un rigore in movimento sul quale Del Prete devia. Prova a sbloccare le ostilità per la Libertas Denis Muci che aggancia in area, conclusione che finisce dritta tra le braccia di Migani. Al quarto d’ora è Poggi che recupera nella propria metta campo e si fa tutta la fascia fino a trovare libero Dormi, tiro con il mancino sul primo palo che finisce di poco a lato con Del Prete immobile a fissare la sfera uscire.

Ripresa più vivace. Passano 180’’ e Nigretti impegna Del Prete con una botta di destro dalla lunga distanza, mentre dalla sponda di Borgo Maggiore i pericoli arrivano con la punizione di Morelli per Polizzi che anticipa tutti e di testa manca il bersaglio. La partita si sblocca al 14’ con il Tre Penne che manovra l’azione sull’out di destra, Barretta serve in area Scarponi che trafigge del Tre Penne con una conclusione da posizione defilata. Pochissimi istanti dopo è già 2-0 sempre con Marcello Scarponi, che ringrazia Lorenzo Dormi per aver conquistato il pallone in area di rigore, con proteste dei giocatori della Libertas per un possibile fallo di Dormi. La formazione allenata da Floriano Sperindio accorcia al 20’ con Polizzi, che in spaccata approfitta dell’assist di Ottaviani sul secondo palo e riapre la sfida. A certificare i tre punti del Tre Penne è il ventisettesimo centro stagionale di Imre Badalassi, servito in area da Michael Battistini, che con un pallonetto batte Del Prete. Il Tre Penne tornerà in campo sabato pomeriggio per la sfida contro la Folgore prima della pausa per le Nazionali.

FOTO ©FSGC