San Marino, sciopero generale contro la riforma IGR: la piazza protesta e Motus Liberi attacca il Governo dalla sua bacheca Facebook

È una giornata di forte mobilitazione quella di oggi, martedì 23 settembre, con lo sciopero generale contro la riforma IGR che ha portato i cittadini in piazza per manifestare contro la legge di modifica dell’imposta, ritenuta troppo gravosa in un momento economico già difficile.

Durante la protesta è arrivata anche la presa di posizione del movimento Domani – Motus Liberi, che ha dichiarato: «Apprezziamo la grande mobilitazione popolare contro il progetto di modifica della legge IGR, che introduce misure troppo gravose in un momento di già grande difficoltà».

Il movimento d’opposizione ha poi puntato il dito contro l’esecutivo: «Il Governo non può continuare a tirare dritto ignorando i bisogni e le difficoltà delle famiglie, che faticano ad arrivare a fine mese, senza aggredire in maniera seria e convinta le sacche di evasione».

Un appello diretto è stato lanciato anche agli scioperanti: «Invitiamo tutti a non mollare, perché sostenere i commissari di opposizione, che chiedono l’abrogazione totale della legge, è fondamentale. Purtroppo, da soli, non hanno la forza dei numeri per farcela».

Durissima infine l’accusa alla maggioranza: «Una maggioranza che continua a fare proclami senza mai tradurli in azioni concrete è ormai inaccettabile».

La giornata di oggi segna dunque un passaggio importante nello scontro politico e sociale: tra striscioni, cortei e interventi dal palco, la piazza manda un messaggio forte al Governo, chiedendo di fermare una riforma giudicata insostenibile per famiglie e lavoratori.