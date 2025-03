San Marino. Scontro in Consiglio sul Bilancio e Vigilanza NPL: Ecco cosa scrive Askanews nel suo resoconto e come è andato il confronto consigliare

Via libera, dal Consiglio Grande e Generale, ai Bilanci di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l’esercizio finanziario 2025 e Bilanci Pluriennali 2025/2027: provvedimenti approvati dall’Aula con 36 voti favorevoli, 14 contrari e 2 non votanti.

Nella seduta pomeridiana di giovedì19 dicembre, prosegue in maniera molto accalorata il dibattito sull’emendamento congiunto (poi respinto) presentato dalle forze di opposizione (D-ML, RF e Rete) inerente l’Organismo di Sorveglianza delle operazioni di cartolarizzazione. Con l’emendamento si propone una modifica dell’articolo 3 comma 2 del Decreto Delegato 19 marzo 2024 n.55, stabilendo in particolar modo che i “membri dell’ODS, nell’espletamento delle funzioni loro affidate, ai fini dell’acquisizione dei dati e dei documenti utili all’espletamento delle loro funzioni, si rapportano direttamente con gli organi istituzionali, con gli uffici dell’amministrazione finanziaria, con Banca Centrale della Repubblica di San Marino, con IGRC e con gli Originator. Nei confronti dell’ODS non sono opponibili il segreto d’ufficio, il segreto professionale, nè il segreto bancario di cui all’articolo 36 della Legge n.165/2005 e successive modifiche”.

Interviene Massimo Andrea Ugolini (PDCS): “Noi come forza politica crediamo che sia un atto dovuto una leale collaborazione tra gli organismi dello Stato che hanno come finalità l’interesse pubblico. Per questo motivo non crediamo sia necessario un provvedimento apposito. A meno che non ci siano elementi ostativi di dialogo, noi crediamo siano sufficienti dei protocolli di intesa per disciplinare una corretta modalità di interazione”.

Critico Gaetano Troina (D-ML): “Se l’Organismo di sorveglianza evidenza delle difficoltà operative, l’Aula ne deve prendere atto e consentire all’organismo stesso di poter svolgere la propria attività al meglio”.

Secondo Giovanni Zonzini (Rete): “Ieri sera, a fronte di questa richiesta che ci sembra del tutto ragionevole, abbiamo visto infervorarsi il Segretario Gatti che è arrivato addirittura agli strattoni con il segretario della DC. Trovo la situazione oggettivamente inquietante”.

Rileva Luca Boschi (Libera): “E’ importantissimo che Banca Centrale sia obbligata a rispondere alle richieste del Comitato di sorveglianza: per far questo però ritengo sia sufficiente convocare una Commissione Finanze, con i membri di Banca Centrale, le società di gestione e l’Organismo di sorveglianza, verificando che quest’ultimo possa avere tutti gli strumenti per compiere il suo lavoro”.

Puntualizza Silvia Cecchetti (PSD): “Non penso che la Banca Centrale abbia posto in essere atti che hanno ostacolato l’attività di controllo dell’Organismo di sorveglianza. Non dobbiamo andare ad inserire qualcosa che è già previsto, semmai fare in modo di favorire questo tipo di collaborazione attraverso protocolli e intese”.

Nicola Renzi (RF) parla di “rissa da bar” riferendosi alle tensioni registrate in Aula nella serata di mercoledì: “La legge è chiarissima. I professionisti che abbiamo nominato sono pubblici ufficiali e ne dovrebbero rispondere se volessero divulgare dei documenti”.

“Nella serata di ieri abbiamo assistito a delle scene alla Gomorra” dice Matteo Zeppa (Rete). “Non posso accettare il fatto che dall’audizione scaturisca il fatto che poche persone gestiscano con i soldi dello Stato tutta la questione Npl”.

Carlotta Andruccioli (D-ML) rimprovera la maggioranza. “La vostra strategia è quella di minimizzare l’accaduto. Le comunicazioni che ci sono arrivate indicano un’evidente difficoltà nel collaborare. L’Organismo di sorveglianza ha scritto a tutti i membri della Commissione sottolineando queste difficoltà operative”.

Secondo Iro Belluzzi (Libera) “anzichè gettare fango l’uno sull’altro, l’approccio dovrebbe essere quello di favorire un chiarimento tra gli organismi all’interno della Commissione Finanze e capire quali sono gli elementi ostativi”.

“Non ci dovrebbe essere nessuno qui dentro che si oppone ad una richiesta legittima di questo Organismo” sottolinea Sara Conti (RF).

Prende la parola Gian Nicola Berti (AR): “Non mi stanno bene le insinuazioni circa il fatto che ci siano chissà quali interessi dietro questa cosa. Sappiamo che il sistema di recupero sta procedendo correttamente, le garanzie dello Stato sono state utilissime, il mercato sta rispondendo positivamente. A qualcuno piace gettare ombre sull’attività di Governo. Io sto con il Segretario Gatti che ha ragione di arrabbiarsi: inserire un emendamento del genere è un abominio”.

Maria Katia Savoretti (RF) commenta: “Qua nessuno vuole minare il terreno o delegittimare Banca Centrale. Approvando questo emendamento, daremmo la possibilità all’Organismo di svolgere in maniera più ampia la propria funzione: anzichè tappargli la bocca, dovremmo essere contenti se ci vengono segnalati degli aspetti che possono essere migliorati”.

Sul punto anche Michela Pelliccioni (D-ML): “Il clima non pare molto sereno soprattutto in questa legislatura. Abbiamo assistito a scene che non vorremmo mai più vedere. Quello che sta succedendo non è assolutamente normale”.

“Capisco la tensione – osserva Matteo Rossi (PSD) – però ritengo che lo scontro politico non porti a niente. Deve prevalere il buonsenso. Sono d’accordo con quanto detto dal capogruppo Ugolini: facciamo in modo di trovare una soluzione senza intervenire su una normativa già esplicita”.

Chiarisce Manuel Ciavatta (PDCS): “Tutti abbiamo la volontà di fare in modo che l’Organismo possa operare al meglio. Anche Banca Centrale dovrà collaborare, se per caso così non è stato. Ciò detto, evidentemente l’operatività dovrà essere rendicontata in maniera chiara. Il dibattito che abbiamo fatto oggi non ha toccato il tema dell’operatività. Qua dentro si lanciano sospetti su presunte volontà di nascondere delle cose: la DC non vuole che questo succeda”.

Nel finale spazio alle repliche del Segretario di Stato Marco Gatti: “Credo si sia ecceduto su un diverbio che io e il segretario Venturini abbiamo avuto per un’incomprensione dovuta alla gran confusione che c’è sempre in quest’Aula. L’emendamento non è accoglibile perchè c’è una ingerenza da parte di un organismo nell’attività di vigilanza. E’ chiaro che la collaborazione dovrebbe essere implicita. Visto che è in fase di promulgazione un regolamento sulle procedure di cessione e le forme di pubblicità sulla cartolarizzazione, andremo a specificare questa cosa nella maniera corretta, che è quella di una collaborazione e non dell’ingerenza”.

Nel finale le considerazioni di Nicola Renzi (RF): “Noi su questo non molliamo l’osso. Oltre a riproporre l’emendamento, chiederemo un’audizione. Non è un giochino politico. Questa operazione è partita per gestire una mole di Npl che sono frutto degli errori del passato. Noi vogliamo che tutti i controlli che ci possono essere vengano fatti. Non abbiamo capito però cosa vuol fare il Governo”.