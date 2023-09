San Marino. Scooter perde aderenza all’asfalto dopo la “curva di bustrac”: ragazza al pronto soccorso

Incidente stradale questa mattina sulla Superstrada in direzione Domagnano. Una ragazza in scooter è finita rovinosamente a terra dopo la cosiddetta “curva di bustrac” avendo perso aderenza del mezzo. Immediato l’intervento del 118 che ha trasportato la 28enne di San Marino al Pronto Soccorso, con escoriazioni e traumi che sono stati giudicati guaribili in 30 giorni.

Sul posto anche una pattuglia della Polizia Civile per i rilievi, il carro attrezzi ha portato via una Volvo targata Italia che viaggiava in direzione contraria.