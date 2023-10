San Marino. Scuola dell’Infanzia di Borgo Maggiore: inaugurata l’area messa in sicurezza da Segreteria di Stato e AASLP

Il Segretario di Stato per il Territorio Stefano Canti, il Direttore dell’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici Ing. Giuliana Barulli e il Capitano di Castello di Borgo Maggiore Barbara Bollini, hanno inaugurato oggi l’area della Scuola dell’Infanzia “Biancospino” di Borgo Maggiore ristrutturata e messa in sicurezza dal personale dell’AASLP dopo che ne era stata ravvisata l’inagibilità.

L’ala presentava un quadro fessurativo distribuito lungo la direttrice del muro, da terra a cielo, che separava un servizio igienico dal resto del complesso scolastico, un fenomeno in continua evoluzione nonostante gli interventi di consolidamento del terreno eseguiti nel corso del tempo. Il cedimento della fondazione aveva generato una notevole inclinazione del pavimento rendendolo, di fatto, inagibile, situazione che aveva destato preoccupazioni negli utilizzatori nonostante la porzione di edificio fosse stata interdetta e posta in sicurezza.

Il progetto, a firma dell’Ing. Mauro Galli si era reso necessario da tempo così come da tempo erano state avanzate segnalazioni da parte dei genitori e del corpo docente. L’iter di progettazione, nel rispetto di costi e tempi ha previsto la realizzazione di una nuova porzione di edificio per un volume di analoghe dimensioni geometriche e funzionali, giuntato strutturalmente dal resto del complesso scolastico.

Ad attendere le istituzioni i bambini e le insegnanti della scuola che hanno cantato e ballato rendendo “la cerimonia” di inaugurazione molto suggestiva.

San Marino, 23 ottobre 2023/1721 d.F.R.

Segreteria di Stato per il Territorio