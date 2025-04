San Marino. Scuola Federale Tennis: i risultati del weekend

Fine settimana ricco di impegni per gli allievi della Scuola Federale Tennis San Marino.

Nel Campionato a Squadre di Serie C la formazione biancazzurra femminile, già certa del primo posto nel girone, ha pareggiato 2-2 sul campo del Tennis Viserba. In campo Talita Giardi, Silvia Alletti e Iryna Horai nei singolari, mentre il doppio è stato giocato dalla Giardi in coppia con Serena Pellandra. Le titane accedono alla fase successiva che prenderà il via sabato prossimo. La formazione maschile Under 16 (foto), impegnata nella seconda giornata della seconda fase, ha vinto 3-0 sul campo del CT Casalboni schierando Gian Nicola Lonfernini e Nicolò Bollini nei singolari e la coppia Lonfernini – Bacciocchi in doppio. La squadra maschile Under 14 si è imposta per 2-1 sulla Soglianese, con in campo Matteo Muccioli e Alberto Lonfernini nei singolari e il doppio composto a Leonardo Pedrella Moroni e Marco Fantini. Nel weekend sono tornati in campo anche gli allievi più giovani, impegnati nei tornei FIT Junior Program in programma a Igea Marina e Cattolica.

Gabriel Giri (foto a sinistra) ha centrato la vittoria nella categoria Orange, Michelangelo Santi (foto a destra) ha chiuso al 1° posto nella categoria Red, superando in finale il compagno Adam Sciutti. Semifinale anche per Matilde Santi nella categoria Orange femminile e per Matteo Ghigi nella categoria Green, tabellone B.