San Marino. Scuola Media: 2’B di Serravalle visita la mostra “Visioni d’Europa”

La classe 2’B della Scuola Media di Serravalle ha visitato oggi la mostra “Visioni d’Europa su francobolli e monete di San Marino” presso il Museo di Stato. Ad accogliere e guidare gli studenti è stato il Dott. Mario Marchioni, Responsabile dei Musei di Stato di San Marino. A seguire, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di porre alcune domande sui rapporti tra San Marino e Unione Europea alla Dott.ssa Elisabetta Bucci dello staff della Direzione Affari Europei. Al termine dell’incontro gli studenti hanno partecipato ad un laboratorio creativo all’interno dell’aula didattica del Museo di Stato durante il quale hanno realizzato un francobollo personale sui rapporti San Marino-UE. La visita ha concluso il percorso che gli alunni hanno svolto in classe approfondendo l’argomento dell’Unione Europea attraverso la lettura di alcuni estratti del libro “Tutti per uno – 33 storie per innamorarsi dell’Europa” di Enrico Franceschini, dal quale hanno estrapolato diverse citazioni. Inoltre la classe ha svolto un lavoro a gruppi sui vari paesi aderenti all’UE che ha esposto alla vicepreside.

La Scuola Media ringrazia il Dott. Mario Marchioni, la Dott.ssa Elisabetta Bucci e tutto lo staff della Direzione Affari Europei per la disponibilità dimostrata.