Lunedì 25 e mercoledì 27 settembre i ragazzi delle classi terze di Fonte dell’Ovo si sono recati presso l’Ospedale di Stato per lezioni teoriche, dimostrazioni e prove pratiche. Gli studenti si sono messi in gioco sperimentando le manovre di primo soccorso cercando di fare la propria parte per realizzare l’obiettivo comune di una Repubblica Cardio protetta. Si ringraziano tutti gli operatori che hanno accolto i ragazzi rispondendo con competenza a tutti i loro dubbi e curiosità.