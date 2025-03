San Marino. Scuola Superiore: “La storia oltre il testo di scuola”

Su iniziativa del Liceo Classico della Scuola Superiore di San Marino, sabato 7 dicembre 2024 dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso il Teatro Titano, si terrà una rievocazione storica ambientata nell’antica Roma. Le Associazioni Legio XIII Gemina di Rimini e Simmachia Ellenon di Fano, metteranno in scena le antiche abitudini militari dell’esercito romano in età repubblicana e imperiale e della falange oplitica greca. La rappresentazione teatrale rientra nell’ambito di un progetto interdisciplinare, realizzato dagli insegnanti del Liceo Classico, volto ad affinare le conoscenze storiche degli studenti attraverso un’esperienza unica nel suo genere. I ragazzi assisteranno, in una modalità didattica evocativa e coinvolgente, alle tradizioni della vita civile e militare di epoca greco-romana che hanno già avuto occasione di conoscere e approfondire in classe, vedendo trasformarsi in azioni i racconti di una significativa pagina di Storia.

Scuola Superiore