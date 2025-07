San Marino. Sdraiati a Guardar le Stelle” – Quinta Edizione sotto il cielo di Serravalle, 10 agosto 2025

La Giunta di Castello di Serravalle, con il patrocinio della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, è lieta di invitare tutta la cittadinanza a partecipare alla quinta edizione dell’evento “Sdraiati a Guardar le Stelle”, in programma domenica 10 agosto 2025 a partire dalle ore 18:00 presso il suggestivo Parco Laiala, in via Sant’Andrea, Serravalle – Repubblica di San Marino.

Una serata magica, all’insegna del relax, della fantasia e dell’incanto del cielo stellato. L’invito è semplice: indossare qualcosa di bianco, rilassarsi sull’erba, scattare un selfie nell’angolo dedicato e condividere l’esperienza con l’hashtag #sdraiatiaguardarlestelle. Per rendere l’atmosfera ancora più suggestiva, tutte le luci del parco e delle strade circostanti saranno spente, offrendo una vista straordinaria del firmamento.

Un viaggio tra i pianeti: il parco si trasforma in galassia

Il parco sarà suddiviso in aree tematiche chiamate “Planets”, ciascuna con attività diverse per grandi e piccini. All’ingresso, sarà possibile ritirare un passaporto speciale per “viaggiare” tra i pianeti dell’evento, immergendosi completamente nell’universo della festa.

-Sport Planet: animazioni e sfide sportive in collaborazione con Serravalle Football Academy e San Marino Academy.

-Kids Planet: giochi in legno, laboratori creativi, attività a cura di San Marino Experience, Ludoteca Pologioco e dei volontari della Giunta.

-Market Planet: mercatini artigianali, zucchero filato, crepes e tanto altro.

-Food Planet: area ristoro con food truck, perfetta per un pic nic sotto le stelle, attiva a partire dalle ore 19:00.

-Music Planet: dalle ore 20:30, concerto della Banda Militare con un repertorio tutto dedicato alle più amate colonne sonore dei cartoni animati.

Giochi, fiabe e stelle: una notte per sognare

Alle ore 20:45, partirà una caccia al tesoro dedicata ai bambini dai 7 ai 10 anni, organizzata dall’associazione Voci. Per partecipare è necessario prenotarsi via WhatsApp al numero 338 1893199 entro il 3 agosto. Ogni squadra (minimo 2, massimo 5 bambini accompagnati da almeno un adulto) parteciperà con una quota simbolica di 7 euro a bambino.

Dalle 21:00, letture animate e fiabe prenderanno vita grazie ai volontari della Giunta, sempre nell’area Kids Planet.

Infine, dalle 22:00, sarà il momento clou della serata: lo spettacolo del cielo presso l’Astro Planet. In collaborazione con il Gruppo Astrofili Pesarese, i partecipanti potranno osservare le stelle attraverso telescopi professionali. Quest’anno, in concomitanza con l’evento, sarà visibile la spettacolare “Luna piena del Cervo”, un’occasione davvero rara.

Chiusura in musica

A partire dalle 23:00, il “Music Planet” si animerà con musica folk e danze sotto le stelle, per concludere in allegria una notte davvero indimenticabile.

Info utili

Si consiglia di portare coperte e cuscini per godersi al meglio la serata.

In caso di maltempo, l’evento sarà annullato.

Per aggiornamenti in tempo reale, seguite la pagina Facebook ufficiale Giunta di Castello di Serravalle.