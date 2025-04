San Marino. SdS Affari Esteri: Firma della Convenzione con TIM San Marino e T.M.S.

FIRMATA OGGI LA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE AD USO PUBBLICO TRA LA SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI E LE TELECOMUNICAZIONI E LE SOCIETÀ PER AZIONI TIM SAN MARINO E T.M.S.

Sono state siglate oggi a Palazzo Begni, tra la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e Telecomunicazioni e le Società per azioni TIM San Marino e Telefonia Mobile Sammarinese, le rispettive Convenzioni per la concessione di servizi di comunicazioni elettroniche ad uso pubblico; ad apporre la firma il Segretario di Stato per gli Affari Esteri e Telecomunicazioni, Luca Beccari e l’Amministratore Delegato delle due società, Ing. Michele Riela.

Attraverso le rilevanti intese raggiunte, la Segreteria di Stato e il Governo mirano ad ampliare e a qualificare maggiormente il servizio offerto alla popolazione, anche attraverso il consolidamento delle società presenti sul territorio; a questo fine tali imprese potranno avvalersi dell’infrastruttura in fibra ottica dell’Azienda Autonoma per i Servizi Pubblici per offrire alla propria clientela collegamenti internet ad alte prestazioni.

Gli accordi si inseriscono in continuità con le convenzioni in essere e confermano la volontà di mantenere a San Marino un ambiente aperto e concorrenziale che possa fare da leva per lo sviluppo del sistema economico nonché per offrire migliori opportunità tecnologiche.

San Marino, 2 aprile 2024/1723 d.f.R.