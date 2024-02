San Marino. SdS Affari Esteri: Firmato DTA con il Regno dei Paesi Bassi riferito a Curaçao

San Marino, 20 novembre 2023 – Firmato in data odierna dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, accompagnato dal Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio Marco Gatti, e dal Ministro delle Finanze di Curaçao S.E. Javier Francisco Antonio Silvania, l’Accordo tra la Repubblica di San Marino e il Regno dei Paesi Bassi, riferito a Curaçao di cui il paese è nazione costitutiva, per l’Eliminazione della Doppia Imposizione per quanto riguarda le Imposte sul Reddito e per la Prevenzione dell’Evasione ed Elusione Fiscale.

I negoziati per addivenire alla firma sono cominciati il 18 dicembre 2017 a San Marino, con parafatura dell’Accordo il 21 giugno del 2023. L’accelerazione per la conclusione del negoziato e successiva firma è avvenuta lo scorso aprile a Washington in occasione della partecipazione del Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti agli Spring Meetings di Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale.

‘Credo che le buone relazioni tra paesi di piccole dimensioni siano importanti e consentano di esplorare la cooperazione bilaterale in svariati settori, dal turismo alla finanza, dall’agricoltura alle nuove tecnologie oltre allo scambio di esperienze e competenze. L’Accordo firmato oggi segna un passo importante, ci auguriamo di poter continuare a collaborare per consolidare i rapporti e approfondire la creazione di nuove sinergie a vantaggio dei rispettivi paesi’, ha affermato il Segretario Beccari.

‘L’accordo firmato oggi è importante non tanto per i suoi contenuti quanto per la capacità di aprire relazioni, che è ciò che serve per vederci riconosciuta la reputazione’, ha detto il Segretario Gatti.

Segreteria di Stato per gli Affari Esteri