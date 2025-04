San Marino. SdS Affari Esteri: presentazione agli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Denise Bronzetti e S.E. Italo Righi, della Pubblicazione degli Atti della Conferenza “Aspetti del Costituzionalismo negli Stati europei di piccole dimensioni”

Nella mattinata odierna il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari e il Segretario di Stato per la Giustizia, Stefano Canti, hanno presentato in Udienza agli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Denise Bronzetti e S.E. Italo Righi, la Pubblicazione degli Atti della Conferenza “Aspetti del Costituzionalismo negli Stati europei di piccole dimensioni” che si è tenuta a San Marino lo scorso 14 ottobre.