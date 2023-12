San Marino. Sds Berti: ”rinnovi degli accordi contrattuali di quasi tutti i settori”

“Secondo qualcuno il Paese non avrebbe retto alle difficoltà, secondo altri il nostro programma era di mera sopravvivenza. In realtà è stato fatto molto di più e oggi ce lo confermano i dati positivi che arrivano da ogni settore. Abbiamo lavorato sodo e abbiamo raggiunto obiettivi di altissimo livello. Per il futuro ritengo determinante l’Accordo di Associazione all’Unione Europea, l’ennesima sfida che San Marino vincerà! Per quanto riguarda le mie deleghe penso soprattutto all’importanza rappresentata dai rinnovi degli accordi contrattuali di quasi tutti i settori. Ora lavoreremo per determinare con precisione l’attività della Pubblica Amministrazione, un’iniziativa che porteremo avanti a favore dei Cittadini”.

Segretario di Stato Gian Nicola Berti