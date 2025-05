San Marino. Sds Bevitori sui trasporti pubblici sotto AASS: ”Guerra ai furbetti del biglietto con l’aiuto della tecnologia”

I dati del Bilancio Consuntivo 2023 relativi al trasporto pubblico a San Marino evidenziano una situazione preoccupante: ricavi di soli 70.000 euro a fronte di costi pari a 5 milioni di euro, con 15 mezzi operativi, comportando una importante perdita per il servizio autobus e per gli autobus. Per affrontare questa criticità, il Segretario di Stato con delega all’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (AASS), Alessandro Bevitori, intende rendere il servizio più efficiente e migliorare i dati di bilancio.

Un aspetto fondamentale riguarda la bigliettazione. Bevitori ha dichiarato: “Per i furbetti del biglietto, ora la tecnologia ci potrebbe venire incontro e proprio per questo ci sono delle soluzioni che possono consentire un miglior servizio per la cittadinanza”. L’obiettivo è quindi quello di contrastare l’evasione tariffaria attraverso l’implementazione di sistemi tecnologici avanzati.

L’adozione di soluzioni tecnologiche, come sistemi di bigliettazione elettronica e controllo accessi, potrebbe rappresentare un passo in avanti per San Marino nel garantire un servizio di trasporto pubblico più sostenibile ed efficiente, assicurando al contempo una maggiore equità tra gli utenti.