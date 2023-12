San Marino. Sds Canti: ”credo che siano sotto gli occhi di tutti i numerosi passi in avanti in termine di infrastrutture e viabilità”

“Abbiamo lavorato per mettere a terra quelli che erano i progetti di questa legislatura e credo che siano sotto gli occhi di tutti i numerosi passi in avanti in termine di infrastrutture e viabilità.

Grande lavoro è stato fatto a sostegno di agricoltura, territorio e ambiente, insieme ai grandi organismi internazionali abbiamo lavorato sul tema della sostenibilità ambientale in cui crediamo profondamente e che presto ci vedrà siglare, insieme all’Italia, un protocollo per un percorso comune. Vorrei inoltre citare l’impegno per strutturare in maniera serie la Protezione Civile che è divenuta fondamentale per il nostro Paese e, come ha ricordato anche il Presidente Mattarella, anche per i territori limitrofi”.

Segretario di Stato con delega al Territorio Stefano Canti