San Marino. SdS Cultura: Tra le carte di Ezio, il sito web dedicato al fondo documentale Ezio Balducci

Lunedì 19 giugno 2023 la Segreteria di Stato per la Cultura e l’Archivio di Stato di San Marino presenteranno il sito web dedicato al fondo documentale Ezio Balducci

Lunedì 19 giugno alle 16, presso la sala Alberoni della Biblioteca di Stato (Palazzo Valloni), sarà presentato ufficialmente al pubblico il sito web dedicato all’Archivio Ezio Balducci, fondo documentale privato di inestimabile importanza storica.

L’Archivio prodotto dal dottor Ezio Balducci (1904-1957) – depositato presso l’Archivio di Stato nel 1990 dal dott. Alessandro Balducci, figlio di Ezio, e definitivamente donato alla Repubblica nel 2020 – conserva importante documentazione privata e politica dal 1906 al 1957, in gran parte composta da corrispondenza ma anche da fotografie, giornali, cartoline, opuscoli, stampe. Di particolare rilevanza i fascicoli relativi al ruolo di Balducci in quanto Inviato plenipotenziario per la Repubblica presso gli stati belligeranti, tra l’ottobre 1943 e il novembre 1944, quelli relativi alle due guerre in Africa e alla prigionia in Palestina, o ancora la documentazione attinente all’attività di Balducci per il fascismo romagnolo o bolognese alla direzione de “L’Assalto” o all’interno del Gruppo Universitario Fascista di Bologna, senza dimenticare l’attività professionale di Balducci, medico e funzionario dell’INPS.

Nel corso degli anni il fondo Ezio Balducci è stato oggetto di numerosi studi, approfondimenti e di una inventariazione e registrazione minuziose, che hanno permesso il concretizzarsi dell’ambizioso progetto che oggi vede finalmente la sua conclusione: la realizzazione di un sito web dedicato al fondo. Il sito permetterà in modo agevole agli utenti di esplorare i contenuti tramite strumenti di ricerca, indici ed appositi link, oltre a dare accesso a una selezione di riproduzioni in digitale dei documenti più suggestivi. Un’opportunità preziosa per studiosi, ricercatori, amanti della storia, appassionati del periodo in questione o semplici curiosi, sammarinesi e non.

Alla presentazione pubblica di lunedì 19 giugno, che sancirà ufficialmente il lancio online del sito, interverranno la dott.ssa Isabella Manduchi, funzionaria dell’Archivio di Stato, ente coordinatore del progetto; il dott. Alessandro Balducci, figlio del dott. Ezio Balducci e donatore del fondo; il dott. Matteo Sisti, archivista e realizzatore del sito; il prof. Luca Gorgolini, docente di storia contemporanea presso il Dipartimento di storia, cultura e storia sammarinesi dell’Università degli Studi di San Marino.

San Marino, 14 giugno 2023/1722 d.f.R.