San Marino. SdS Cultura/Università: Riconoscimento internazionale

L’Università di San Marino inserita a pieno titolo nel contesto non solo europeo grazie al percorso di accreditamento. Un passaggio storico che vedrà la Repubblica protagonista alla conferenza dei Ministri in programma a Tirana la prossima settimana

Il sistema universitario sammarinese diventa un modello per altri piccoli Stati. La prossima settimana a Tirana il passaggio storico che vedrà la Repubblica protagonista dell’Assemblea EHEA, la conferenza dei Ministri dell’istruzione superiore dello spazio europeo. Il Titano, entrato nell’organismo nel 2020, potrà ora esprimere il suo voto alla pari degli altri Paesi UE.

“Una sfida importante – ha ricordato il Segretario di Stato all’Università, Andrea Belluzzi – sfociata in una riforma che apre la strada ad uno straordinario sviluppo, nuovi progetti e ulteriore crescita. Dietro al pieno riconoscimento c’è stata l’adozione di ben 8 provvedimenti che costituiscono un vero e proprio pacchetto Università”

Particolarmente interessante un punto della legge quadro, che ha introdotto il Patto Territoriale, giudicato innovativo dai componenti dell’Agenzia di valutazione, grazie al quale l’Università è oggi l’unico Ateneo ad avere un accordo di collaborazione con il Congresso di Stato per lo studio di progetti utili alla comunità.

“Siamo protagonisti – spiega il Direttore Generale dell’Università, Laura Gobbi – di un grande processo culturale, che non solo ha dato autorevolezza alla nostra Università ma anche riscosso la fiducia a livello internazionale”

Soddisfatti anche gli studenti, passati da appena 200 a 2.000 in pochi anni, il 10% dei quali cittadini di questa Repubblica, gli altri provenienti da tutte le Regioni italiane.

Lo sottolinea con orgoglio il Rettore, Corrado Petrocelli, che rivela come l’accreditamento dell’Università sammarinese sia già un modello per altri microstati: le Isole Faroer, infatti, hanno avanzato richiesta di consulenza per raggiungere analogo risultato.

Il Rettore evidenzia come i risultati raggiunti siano stati il frutto di una piena condivisione e collaborazione del Segretario di Stato e sottolinea l’importanza della partecipazione di San Marino al progetto Erasmus Plus, che consentirà ai giovani sammarinesi di studiare all’estero e agli studenti europei di formarsi a San Marino.

Dal prossimo anno accademico partiranno anche le prime borse di studio per chi vorrà partecipare all’Erasmus.