San Marino. Sds Finanze Marco Gatti: ”Ora con un bilancio che vede parlare di attivi possiamo iniziare a ragionare sulla riduzione del debito”

‘Più che un bilancio del 2023 questo è un bilancio di legislatura. Siamo partiti con gravi carenze rispetto al bilancio dello stato, con gravi problemi di liquidità da parte dello stato e un settore bancario e finanziario in forte crisi. In questi anni si è molto lavorato per ripristinare l’equilibrio di bilancio e l’equilibrio del settore finanziario. Oggi si può parlare di bilanci di previsione che partono in avanzo. Si tratta di un risultato molto significativo se si considera cha abbiamo affrontato e gestito crisi esterne che hanno impattato sull’economia sammarinese, a partire dalla pandemia, la guerra e l’aumento conseguente dei costi dell’energia e delle materie prime. Il tessuto economico, anche sorretto dalle scelte di Governo, ha dimostrato una forte resilienza che ha permesso di arrivare a un bilancio che oggi vede parlare di attivi. Possiamo iniziare a ragionare di riduzione del debito’.