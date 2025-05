San Marino. SdS Giustizia: “La famiglia non è solo una data sul calendario ma un rifugio affettivo ed il motore del cambiamento sociale”

Ogni anno, il 15 maggio, si celebra la Giornata Internazionale della Famiglia. Questa giornata offre l’opportunità di promuovere la consapevolezza sulle questioni relative alle famiglie e di aumentare la conoscenza dei processi sociali, economici e demografici che le interessano.

“La Giornata Internazionale della Famiglia è stata istituita nel 1993 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ONU) per celebrare e promuovere il ruolo di questo nucleo fondamentale nella società. La famiglia è l’elemento più piccolo della società e, senza dubbio, anche il più importante. Ci sono innumerevoli vantaggi nella famiglia: avere forti legami famigliari fornisce supporto e un ambiente sicuro che sono indispensabili per lo sviluppo di un individuo e necessari per una vita felice. La famiglia rappresenta un’entità essenziale per la costruzione e la conservazione dei valori ed è un importante pilastro nell’esistenza di ognuno di noi. L’unione in famiglia fornisce supporto emotivo, fisico e finanziario e costituisce un rifugio sicuro e protettivo per le persone in difficoltà. I componenti della famiglia si supportano a vicenda e condividono le gioie e i dolori della vita. Fin dai primi momenti di vita i bambini dipendono dai genitori che provvedono ai loro bisogni. Tuttavia, non tutte le famiglie sono uguali e molte si trovano a dover affrontare sfide come la povertà e la violenza domestica. La ricorrenza della Giornata Internazionale della Famiglia deve pertanto fornire l’opportunità di riflettere su queste sfide e di trovare soluzioni per proteggere coloro che si trovano in situazioni difficili”.

La Segreteria di Stato per la Giustizia, la Previdenza e la Famiglia, dopo la presentazione della relazione del Congresso di Stato sugli incentivi e le misure riconosciute a sostegno della natalità, della genitorialità, della famiglia e sull’analisi dei dati relativi agli effetti prodotti dalle misure attualmente previste, presentata nella seduta congiunta delle Commissioni Permanenti I e IV il 27 marzo u.s., ha in programma di svolgere delle serate pubbliche a partire da quella di martedì 27 Maggio p.v. per sensibilizzare l’opinione pubblica sul ruolo centrale della famiglia come la genitorialità, l’uguaglianza di genere, la protezione dei diritti dei bambini e l’importanza dell’educazione nonché promuovere nuove politiche di sostegno in vari ambiti.

San Marino 15 Maggio 2025

CS Segreteria di Stato per la Giustizia, la Previdenza e la Famiglia