San Marino. SdS Industria, Artigianato e Commercio. San Marino e Italia: un nuovo fondamentale capitolo di cooperazione per le imprese

Sottoscritto nella giornata di oggi un importante protocollo d’intesa tra l’Unione Nazionale Artigiani e PMI della Repubblica di San Marino (UNAS) e Confartigianato Imprese di Rimini, volto a promuovere una sinergia tra le imprese artigiane dei due Paesi. Tale accordo mira a rafforzare una collaborazione storica, già avviata con l’Associazione territoriale Confartigianato Imprese di Rimini, e si propone di creare una rete di relazioni tra imprenditori e istituzioni sammarinesi e italiane, con l’obiettivo di elevare le competenze professionali, valorizzare l’eccellenza dei prodotti artigianali e sostenere le imprese attraverso missioni commerciali, fiere e attività formative. Il Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio, Rossano Fabbri, ha dichiarato: “Ringrazio sentitamente le Loro Eccellenze per aver accordato l’odierna udienza, quale conferma della particolare attenzione che la più alta Istituzione del nostro Paese riserva al mondo dell’artigianato e delle piccole imprese, da sempre pilastri fondamentali del tessuto economico della Repubblica di San Marino. Il lavoro sinergico tra le istituzioni della Repubblica di San Marino e d’Italia, unitamente all’impegno costante di Confartigianato e UNAS, dimostra come cooperazione e collaborazione siano i fattori chiave per il raggiungimento di obiettivi comuni e per la crescita di questo settore, sostenendone lo sviluppo e il valore economico e culturale. La condivisione e il supporto reciproco hanno già portato alla risoluzione di problematiche cruciali e al raggiungimento di traguardi significativi, come dimostrato dalla recente soluzione della questione relativa alla gestione e alle modalità di funzionamento della patente a crediti. Il sostegno che UNAS e Confartigianato Imprese, attraverso l’Associazione Territoriale di Rimini, forniscono quotidianamente alle imprese artigiane con un lavoro attento e meticoloso rappresenta la base imprescindibile per la crescita dell’intero settore. Oggi, con la firma di questo Protocollo d’Intesa, consolidiamo e ampliamo ulteriormente tale impegno, proiettandolo verso nuove prospettive di sviluppo e innovazione.” L’accordo prevede, inoltre, la costituzione di un gruppo di lavoro paritetico per coordinare e monitorare le iniziative congiunte, nonché l’impegno comune presso le istituzioni nazionali ed europee per facilitare il percorso di associazione della Repubblica di San Marino all’Unione Europea. L’intesa non comporta oneri finanziari diretti per le parti contraenti, le quali si faranno carico dei rispettivi costi necessari per la realizzazione delle attività previste. Con la firma del protocollo, San Marino e Italia consolidano ulteriormente i loro legami, ponendo le basi per una collaborazione sempre più stretta nel settore dell’artigianato e delle piccole e medie imprese.

Segreteria di Stato all’Industria, Artigianato e Commercio