San Marino. SdS Industria, nota del Segretario Righi: DECRETO SOSPESO CON ACCORDO IN UFFICIO DI PRESIDENZA DI RIMANDARE LA DISCUSSIONE COME PRIMO PUNTO NEL CONSIGLIO DI MARZO

La necessità di garantire l’approvazione di altri decreti in scadenza e

non prorogabili, considerati i tempi dilatati del dibattito, ha portato

all’accordo unanime di sospendere e di rimandare la discussione del

decreto in materia di attività economiche, con l’impegno di tutte le

forze politiche di riprendere la discussione quale primo punto dell’odg

del Consiglio di marzo. L’obiettivo è quello di completare l’iter di

ratifica dello stesso nell’interesse del Paese, suoi operatori e

cittadini.

Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio Fabio Righi