San Marino. SdS Lavoro. Adesione alla Giornata “M’illumino di meno”

Il 16 febbraio si celebra “M’illumino di Meno”, la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, promossa da Rai Radio2 e dal programma Caterpillar sin dal 2005. Questa iniziativa mira a sensibilizzare la popolazione sulla cultura della sostenibilità ambientale e sull’importanza del risparmio energetico.

La Segreteria di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, i Rapporti con l’A.A.S.S., la Transizione Ecologica e l’Innovazione Tecnologica, insieme alla Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente, l’Agricoltura, la Protezione Civile e i Rapporti con l’A.A.S.L.P., sono orgogliose di aderire a questa iniziativa, sottolineando la necessità di un impegno collettivo per ridurre gli sprechi energetici e promuovere una maggiore consapevolezza ambientale.

Le Nazioni Unite ci ricordano che le azioni individuali sono fondamentali per combattere il cambiamento climatico. Ogni kWh risparmiato dai cittadini contribuisce a un effetto cumulativo che può fare la differenza. È importante anche considerare l’inquinamento luminoso, che altera la vita degli organismi e influisce sulla salute umana e sull’ecosistema.

Per questo motivo, invitiamo la cittadinanza e le istituzioni a partecipare a questo gesto simbolico il 16 febbraio, spegnendo le fonti di illuminazione non essenziali. Questo atto non è solo un segnale di adesione all’iniziativa, ma un’opportunità per riflettere e iniziare a modificare le proprie abitudini quotidiane. L’obiettivo è portare queste buone pratiche nella vita di tutti i giorni, contribuendo così a un significativo risparmio energetico.

In linea con quanto avvenuto in città italiane come Milano, Roma e Pisa, anche San Marino parteciperà a questa giornata speciale spegnendo l’illuminazione delle Tre Torri, simbolo iconico della Repubblica. Questo gesto rappresenterà un forte messaggio di adesione all’iniziativa e un richiamo all’importanza della sostenibilità, visibile a tutti nel territorio circostante.

Unisciti a noi per rendere il mondo un posto migliore!



San Marino, 13 febbraio 2025/1724 d.f.R.