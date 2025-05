San Marino. SdS Lavoro: Continua a crescere l’occupazione

Il Segretario Lonfernini espone al Fondo Monetario Internazionale il trend positivo del mercato del lavoro. Più 3% rispetto all’anno precedente

Il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini ha svelato con soddisfazione i dati in crescita dell’occupazione. Lo ha fatto in occasione dell’incontro in programma con la delegazione di esperti del Fondo Monetario Internazionale.

L’appuntamento ha rappresentato una rinnovata occasione per mettere in evidenza l’andamento positivo frutto delle politiche occupazionali del Paese, nonché di quelle riguardanti la delega ai rapporti con AASS.

Si sono quindi ripercorsi i principali interventi messi in campo in questa legislatura, confrontandosi sugli effetti che hanno evidenziato i dati estremamente positivi del mercato del lavoro sammarinese, che cresce del 3% rispetto all’anno precedente. Il tasso di disoccupazione si attesta al 2,5% e considerato come un tasso fisiologico, ben diverso dal 7,5% italiano e dalla media europea che registra un 6%.

Dopo due anni di grande crescita del settore industriale, ora in fase di stabilizzazione, la crescita più importante si regista in altri settori, come il commercio all’ingrosso e i servizi, un dato che testimonia la salute di un sistema economico dinamico e variegato.

Sono stati trattati inoltre i temi relativi alle politiche e agli strumenti messi in atto per fronteggiare l’emergenza energetica grazie ai quali si è riusciti, da una parte, a contenere gli aumenti dei costi per le utenze e dall’altra a tutelare il bilancio AASS, creando nel contempo riserve da destinare ad investimenti per diversificare le future strategie di approvvigionamento energetico e stabilizzare sempre di più gli oneri sostenuti dagli utenti.

Una chiara risposta alle forti critiche e strumentalizzazioni emerse in un periodo delicato e difficile che ha attraversato non solo la Repubblica di San Marino, ma numerosi altri Paesi. Nonostante le difficoltà, si è riusciti a mettere in atto interventi rivelatisi lungimiranti.

Il Segretario Lonfernini con l’occasione ha ringraziato gli esperti del Fondo Monetario Internazionale per la proficua collaborazione che in questi anni è stata sviluppata negli ambiti politici di sua stessa pertinenza.