San Marino. Sds Mularoni: ”La salute è un bene di tutti e noi lavoriamo costantemente per migliorare i servizi”

“Possiamo dire di aver compiuto uno sforzo importante per dare risposte immediate ai Cittadini che chiedono che la sanità possa continuare a garantire alti standard. La salute è un bene di tutti e noi lavoriamo costantemente per migliorare i servizi. Per farlo siamo partiti dal nostro più prestigioso punto di forza: operatori, professionisti e struttura sanitaria. Ci impegneremo per superare il problema dell’assenza di medici lavorando sull’atrattività dei migliori professionisti garantendo condizioni che favoriscano il loro arrivo a San Marino. Se ci sarà tempo per lavorarci, per il futuro, vorrei lavorare ad una riforma della legge sulla libera professione”.