San Marino. Sds Pedini Amati agli studenti: “Auspico di poter lavorare ad un luogo di aggregazione per voi”  

Il Segretario di Stato ha accompagnato le Loro Eccellenze al Veglione Studentesco ed ha parlato di progetti da destinare ai ragazzi

Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha accompagnato, sabato scorso, gli Eccellentissimi Capitani Reggenti Alessandro Rossi e Milena Gasperoni all’edizione 2024 del Veglione Studentesco, tradizionale appuntamento organizzato dall’Associazione Studentesca Sammarinese.

Durante la serata che, come da tradizione si è aperta con una cena di gala ed è poi proseguita con musica e divertimento il Segretario di Stato per il Turismo ha avuto l’opportunità di confrontarsi con i giovani studenti sammarinesi e con il Presidente dell’Associazione Pietro Terenzi.

“Auspico che l’impegno della Segreteria di Stato per il Turismo a favore dei giovani sia stato apprezzato, eppure comprendo anche chi dice che non sia stato sufficiente. Questi ragazzi sono il futuro del Paese e a loro dobbiamo dedicare ogni sforzo possibile. Durante la pandemia -ha spiegato Pedini Amati- ho cercato di dare ai ragazzi possibilità di svago, all’aria aperta, con feste ed eventi controllati e sicuri; già in quel periodo mi ero espresso sulla volontà di impegnarmi per trovare un luogo adatto al loro divertimento! Durante l’estate concerti, festival ed eventi all’aria aperta non sono un problema e abbiamo voluto farne tanti, ma soprattutto con l’arrivo dell’inverno i nostri ragazzi non hanno grandi opportunità per restare in territorio e devono spostarsi o arrangiarsi in spazi, come il Multieventi, che non rappresentano certamente la miglior soluzione possibile. Ecco perché -ha proseguito il Segretario di Stato per il Turismo- se avrò la possibilità di proseguire in questo impegno la realizzazione di una discoteca o di uno spazio polifunzionale per giovani sarà una delle prime sfide che proverò a portare a termine”.

San Marino, 8 aprile 2024/1723 d.F.R.