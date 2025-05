San Marino. Sds Pedini Amati: ”un grazie gigantesco a Gabry Ponte e a tutto il suo staff”

Un grazie gigantesco a Gabry Ponte e a tutto il suo staff.

Ho preso volutamente questa immagine tra le mille perché qui c’è tutto San Marino con “Tutta l’Italia”.

Tanti i messaggi sui social di apprezzamento per questo grandissimo DJ, così come tanti messaggi di critica seppur con accezioni diverse.

La prima cosa che dico agli uni e agli altri è che Gabry Ponte ha vinto il San Marino Song Contest e ha potuto avere la sua opportunità di esibirsi sul magico palco di Basilea in Svizzera a Eurovision Song Contest e questo è un fatto. In secondo luogo dico che è davvero difficile non capire quale grande opportunità politica e promozionale e quale ritorno di visisbilita San Marino abbia avuto. Ma so che sono tante le persone che hanno le soluzioni e le risposte a tutto, peccato che oltre a stare dietro ad una tastiera di Facebook non sappiano fare altro.

Si chiama metterci la faccia e proporre (ma non su Facebook), sapersi mettere in gioco con oneri e onori nei contesti giusti. L’invidia e la pochezza di certi personaggi parlano da sole.

Una cosa è certa, sicuramente in questo ultimo anno tutti, anche chi critica, hanno ballato TUTTA L’ITALIA. E allora viva l’ipocrisia!

Grazie Gabry e W San Marino.

Segretario di Stato Pedini Amati