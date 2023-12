San Marino. Sds Righi: ”Fondamentale il recente decreto sulle Attività Economiche che semplifica tutti i processi di avvio e gestione delle imprese”

“Chiudiamo un 2023 molto positivo per San Marino ma soprattutto molto positivo per il comparto economico. Se da un lato abbiamo grandi aziende che si impegnano costantemente dall’altra ritengo siano state determinanti le scelte del Governo. Oggi i dati economici relativi al comparto sono superiori agli anni precedenti l’emergenza sanitaria, il nostro Paese ha superato brillantemente la crisi e, come hanno specificato anche gli organismi internazionali, se saprà affrontare nella maniera corretta le sfide di innovazione e sviluppo potrà migliorare ancora. Fondamentale il recente decreto sulle Attività Economiche che semplifica tutti i processi di avvio e gestione delle imprese. Nel futuro ci sono i processi di digitalizzazione da attuare accanto a partner solidi e di assoluto livello internazionale e i nuovi settori, fra i quali quello della space economy, da esplorare e sviluppare”.