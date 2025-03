San Marino. Segnalazione Paola Barbara Gozi (Pdcs). ”Chiesanuova, alla festa di conclusione anno scolastico un partito politico colloca pannelli ed offre da bere ai presenti”

Preg.mo Direttore,

desidero segnalare quanto appreso ed accaduto in data odierna presso la Scuola di Chiesanuova in occasione della festa per la conclusione dell’ anno scolastico.

Famiglie, bambini e bambine, nonni e nonne e parenti tutti, gioiosi quindi nel festeggiare con un brindisi, insieme alle insegnanti, l’anno 23-24 giunto al termine.

Un anno sicuramente impegnativo dove la scuola preposta alla trasmissione di conoscenze e saperi, agenzia di socializzazione e formazione della personalità unitamente all’ educazione alla cittadinanza attiva, alla crescita civile e all’ inclusione, si è vista collocare all’ esterno alcuni pannelli espositivi e un gazebo di un partito politico e che, tramite i propri candidati e/o referenti, ha offerto da bere ai presenti.

Non intendo aggiungere altro, sicura che la Direzione e la Segreteria di Stato preposta avii le opportune verifiche del caso, altresí certa che, la cittadinanza pensante, riflessiva e con buon senso, tragga le proprie considerazioni.

Le mie sono alquanto critiche per quanto riguarda la modalità utilizzata per fare politica, la politica intesa seria.

Ma tant’ è…

Paola Barbara Gozi