San Marino. Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati delinea i suoi obiettivi: riqualificazione (anche del Nido del Falco), turismo di qualità e soluzioni congiunte e coordinate con il Governo per l’emergenza abitativa

Il Segretario di Stato Federico Pedini Amati, oggi intervistato da RTV, ha delineato con chiarezza i suoi obiettivi per il secondo mandato, concentrandosi su diversi settori strategici della Repubblica di San Marino. Tra le sue priorità emerge la riqualificazione del Nido del Falco, un progetto che mira a trasformare questo luogo storico in una struttura ricettiva di alta qualità, con suite di lusso e un rinnovamento dell’offerta ristorativa, nonché l’organizzazione di eventi esclusivi come matrimoni.

Pedini Amati, noto per la sua determinazione, continua a spingere verso un turismo di livello superiore, con l’ambizioso obiettivo di attrarre visitatori più esigenti, migliorando l’offerta ricettiva con la possibile apertura di un hotel a 5 stelle.

Inoltre, il Segretario ha accennato alle nuove sfide della Segreteria all’Informazione, sottolineando il lavoro già avviato per la partecipazione all’EXPO di Osaka. Ha poi rivendicato i successi ottenuti nell’ambito della delega alle Poste, evidenziando i progressi fatti verso il pareggio di bilancio grazie alla riduzione degli sprechi e all’ottimizzazione delle risorse interne.

Un altro tema importante toccato da Pedini Amati riguarda l’emergenza abitativa, per la quale ha espresso la necessità di un intervento congiunto e coordinato del Governo per la creazione di nuovi alloggi sociali. Ha sottolineato che la realizzazione di queste iniziative richiede una maggioranza coesa e una forte collaborazione tra le diverse parti in causa, auspicando una maggiore sintesi nelle decisioni per evitare il rischio di stallo del Paese.