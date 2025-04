San Marino. Segreterie Istruzione e Giustizia. Esche avvelenate a Fiorentino: massima attenzione istituzionale per la sicurezza dei bambini

San Marino, 24 aprile 2025 – Le Segreterie di Stato per l’Istruzione e la Cultura e per la Giustizia esprimono la più ferma e inequivocabile condanna per i recentissimi, gravissimi episodi relativi al rinvenimento di esche avvelenate nelle immediate vicinanze della Scuola Elementare “Il Nostro Mondo” nel Castello di Fiorentino. Tali azioni configurano sicuramente un atto di inqualificabile crudeltà verso gli animali, ma rappresentano altresì una potenziale e intollerabile minaccia all’incolumità dei bambini che frequentano l’istituto scolastico e le aree adiacenti per attività didattiche e ricreative.

Comprendiamo profondamente e condividiamo la legittima angoscia e l’indignazione manifestate con forza dai genitori e dall’intera comunità. La sicurezza dei minori è un valore non negoziabile, un principio cardine su cui si fonda la nostra società e che le Istituzioni hanno il dovere primario di tutelare con ogni mezzo disponibile. È impensabile che la serenità dell’ambiente scolastico e la sicurezza degli spazi pubblici possano essere violate da gesti di simile irresponsabile pericolosità.

Di fronte a tali accadimenti, le Istituzioni hanno agito con immediatezza e determinazione. L’Autorità Giudiziaria ha già aperto un fascicolo d’indagine per fare piena luce sui fatti e si è in attesa dell’esito delle analisi effettuate sui campioni prelevati, mentre le Forze dell’Ordine operano con la massima diligenza. Parallelamente, in stretta collaborazione con la Giunta di Castello e le autorità competenti, sono state disposte immediate verifiche e si sta procedendo con le necessarie operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area interessata, come richiesto anche dalle famiglie. Sarà inoltre intensificata la vigilanza per prevenire il ripetersi di simili eventi.

Il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Teodoro Lonfernini, dichiara: “La scuola è e deve rimanere un presidio inviolabile di crescita, apprendimento e socialità serena. Quanto sta accadendo ci scuote profondamente e ci impone una risposta ferma e concreta. Siamo al fianco delle famiglie e della Dirigenza Scolastica. Abbiamo attivato ogni canale istituzionale per garantire non solo l’immediata messa in sicurezza delle aree, ma anche per implementare, d’intesa con gli organi preposti, misure di sorveglianza rafforzate e protocolli preventivi. La fiducia dei cittadini, e in particolare dei genitori, si conquista con i fatti, con la trasparenza e con l’assunzione di responsabilità a ogni livello. La tutela dei nostri bambini è la priorità assoluta.”

Il Segretario di Stato per la Giustizia, Stefano Canti ribadisce: “L’apertura di un fascicolo in Tribunale testimonia l’impegno delle Forze dell’Ordine e dell’Autorità Giudiziaria nella tutela e protezione della collettività.”

Le Segreterie di Stato ribadiscono l’impegno congiunto a monitorare costantemente la situazione e a garantire che la risposta istituzionale sia rapida, efficace e commisurata alla gravità degli eventi. Si rinnova l’appello alla cittadinanza a collaborare segnalando tempestivamente alle Forze dell’Ordine ogni elemento sospetto, contribuendo così attivamente alla sicurezza collettiva. La tutela del nostro territorio e dei suoi abitanti, a partire dai più piccoli, richiede uno sforzo corale e una vigilanza costante.

Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura

Segreteria di Stato per la Giustizia