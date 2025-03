San Marino. Sei importanti rinnovi per il Tre Penne

Continua a prendere forma il Tre Penne 2024-2025, dopo l’annuncio di Nicola Berardi quale nuovo allenatore, insieme al nuovo staff, e la riconferma di Nicola Gai, il direttore sportivo Maurizio Di Giuli ha raggiunto l’accordo per la prossima stagione con sei giocatori.

Mattia Migani difenderà ancora la porta del club di Città. Arrivato nel 2016 Migani è una colonna portante della formazione biancazzurra e più volte è stato capitano del Tre Penne nel corso della stagione, in particolare dopo l’infortunio di Gai. Migani ha parlato dell’ultima parte di stagione del Tre Penne: “Rispetto all’inizio abbiamo cambiato mentalità, abbiamo accettato le difficoltà e ci siamo rimboccati le maniche. Siamo stati bravi a superare momenti molto difficili, mi vengono in mente gli infortuni di Gai, Ceccaroli e Vandi a gennaio, ma anche il fatto di doverci trovare a schierare un giocatore dii movimento in porta, sono stati episodi che abbiamo superato di squadra. Ci siamo aiutati tra di noi e abbiamo sempre reagito, l’immagine simbolo della stagione è proprio il gol vittoria dei play-off in pieno recupero ai supplementari”.

In difesa restano anche il difensore centrale Nicolas Lombardi, per lui tre gol e due assist e ormai baluardo della difesa di Città, e Giacomo Nigretti, che inizierà la sua terza stagione coi colori biancazzurri dopo un bottino di due gol e un assist in questo Campionato.

Il fulcro del centrocampo del Tre Penne passerà ancora una volta dai piedi di Luca Righini: il centrocampista numero 5 ha contribuito 17 volte in maniera positiva alle reti del Tre Penne, con sette gol e ben 10 assist.

In attacco confermato l’esterno sammarinese Luca Ceccaroli, in una stagione complessa per lui per via di un infortunio che l’ha tenuto lontano dai campi di gioco per oltre due mesi, e Riccardo Pieri che nel 2023-2024 ha realizzato 9 gol, l’ultimo dei quali decisivo per la qualificazione alla Conference League nella finale play-off contro il Murata.

“L’abbraccio e l’esultanza coi miei compagni è stato un momento bellissimo – afferma Pieri ripensando alla partita contro il Murata -, la degna conclusione per un finale di stagione difficile e al tempo stesso divertente. Ci tengo a salutare il mio compagno di reparto Badalassi, con il quale si è instaurata una bellissima amicizia”.