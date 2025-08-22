San Marino, sei promettenti ragazze “promosse” dalle giovanili alla Prima Squadra dell’Academy femminile

La San Marino Academy continua a puntare sul vivaio per costruire il futuro del calcio femminile. Il club biancazzurro ha annunciato la promozione in Prima Squadra di sei giocatrici provenienti dal settore giovanile: Elisa Terenzi, Arianna Forcellini, Sara Giannotti, Cristina Carli, Sofia Ceppari e Vanessa Lombardi. Un traguardo significativo per le ragazze, molte delle quali indossano la maglia sammarinese fin da bambine.

Tre di loro – Terenzi, Forcellini e Giannotti – vantano passaporto sammarinese, mentre Forcellini e Terenzi hanno già rappresentato il Titano con le Nazionali femminili. Due, Lombardi e Terenzi, hanno persino esordito in Prima Squadra nella scorsa stagione. Ora, con la Serie B alle porte, il loro talento diventa un’arma in più per il tecnico Mister Piva, che le conosce bene avendole seguite sin dalle giovanili.

«Questo salto dalla Primavera alla Prima Squadra significa, per me, avere davanti una grandissima opportunità», afferma il portiere Arianna Forcellini, orgogliosa di poter crescere al fianco di compagne più esperte e di vestire i colori della Nazionale.

Stesso entusiasmo per la difensore Cristina Carli, che parla di «un sogno che si avvera», mentre Vanessa Lombardi, ex capitano della Primavera, sottolinea l’emozione per il percorso compiuto: «Indosso questa maglia da dieci anni. Il debutto dello scorso anno è stato un momento indimenticabile e mi dà ancora più motivazione».

Sofia Ceppari vede questa opportunità come «una grande occasione di crescita», mentre l’attaccante Elisa Terenzi ricorda con orgoglio il suo cammino: «Ho iniziato a giocare in questa società da piccola. Raggiungere questo traguardo è la ricompensa di tutto l’impegno che ci ho messo». Infine, Sara Giannotti parla di «un sogno che diventa realtà», ripercorrendo una carriera iniziata nell’Under 8.

Questi sei innesti confermano la strategia del club: valorizzare il settore giovanile per affrontare un campionato di Serie B sempre più competitivo.